Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den çağrı: 'Destek olsunlar'

Trabzonspor’da teknik direktörlük görevinin kolay olmadığının altını çizen Çimşir, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan röportajında “Benim bir antrenörlük geçmişim var ama birinci adam olarak bakıldığı zaman ilk takım Trabzonspor. Sağ olsunlar o konuda bana güvendiler, inandılar. Onları mahcup etmemek birinci önceliğim. Bunun için de daha fazla çalışmak gerekiyor” dedi.

Ön yargıları kırmak zor

Çimşir şöyle devam etti: “Ben de taraftar olsam kafamda ‘acaba’lar olabilir. ‘Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?’ Bunlar doğal şeyler. Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyorlar. Bilip de bunu ‘yapamaz, başaramaz’ demek ön yargıdır. O ön yargıyı da kırmak kolay bir şey değildir. Bunun için özellikle başarılı olmam gerekiyor.” Taraftarlara mesaj gönderen 40 yaşındaki teknik adam “Benim onlardan ricam; bu takımın yanında olsunlar, destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor Kulübü olsun. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz.”

Hızlı hücum ve savunma

Bordo mavili çalıştırıcı taraftarlara mesajında ayrıca, “Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün ben teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundalar” ifadelerini kullandı. Çimşir, topla beraber hızlı hücum ve savunma yapabilen bir formatı benimsediğine dikkati çekerek, “Fiziksel ve düşünsel hız önemli. Bunları takıma adapte edebilirsem çok daha farklı olabilir” dedi.

Yusuf Sarı ile anlaşmak zor

Hüseyin Çimşir, “Elinizde sihirli bir değnek olsaydı takımda hızlıca neyi değiştirirdiniz?” şeklinde soru üzerine, “Yusuf Sarı’ya Türkçe öğretirdim. Anlayıp anlaşılmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle ona Türkçe’yi öğretmek isterdim” diye konuştu.





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