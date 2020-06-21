Trabzonspor'da hedef 3'te 3!

Bu sezon 13 dış saha karşılaşmasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayarak ortalama 2 puana ulaşan bordo mavililer, bu kategoride Süper Lig’in en iyisi.

Trabzonspor, lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken 3. deplasman müsabakasına çıkacak.

Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yenen bordo mavililer, Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe’yi aynı skorla geçti.