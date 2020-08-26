Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo- mavili takımın, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.
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