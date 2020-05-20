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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

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Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.

Takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.

Trabzonsporda hazırlıklar sürüyor

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