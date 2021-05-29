Trabzonspor'da Hamsik ve Asamoah bombaları patlıyor! Galatasaray istemişti... - Son Dakika Transfer Haberi

Trabzonspor transferde gözünü kararttı. Üst üste KAP bildirimlerinin ardından Bordo mavililer, Marik Hamsik için girişimlere başlarken Trabzonsporlu taraftarlar da transfer için seferber oldu.



İlk olarak Sörloth için ‘CometoTrabzon’ etiketiyle kampanya başlatan Bordo-Mavililer, önceki gece de Slovak yıldızın Instagram hesabına akın etti. Hamsik’in son gönderisine 125 binin üzerinde yorum yapılırken, 33 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna büyük ilgi gösterildi. Hamsik bazı paylaşımları beğenirken, Trabzonlu futbolseverleri heyecalandırdı. EURO 2020’de Slovakya Milli Takımı’nın formasını terletecek olan Hamsik, menajerler tarafından Fırtına’ya önerilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise, “Önceliğim değil ancak durumuna bakalım” demişti.

ASAMOH TRANSFERİ ÖNERİLDİ

Trabzonspor'a, sol bek mevkii için de menajerler tarafından bir isim geldi. Bordo-mavililere bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılan Kwadwo Asamoah önerildi.

Sabah'ın haberine göre; yönetim kurulu bu öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletirken, gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği iddia edildi. Cagliari kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Asamoah, bu sezon devre arasında transfer olduğu kulübünde sadece 9 maça çıkabildi. Tecrübeli oyuncu, sol bek mevkiinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 2012'de 18 milyon Euro bonservisle Juventus'a transfer olan Asamoah, 2018'de ise Inter'e imza attı. Bu sezonun devre arasında Cagliari'ye geldi ve burada 9 maça çıkarken sadece 1 kez 11 başlayabildi.