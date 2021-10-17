Trabzonspor'da Hamsik oynayacak mı? Fenerbahçe'de kimler İstanbul'da bırakıldı? Favori iddaa tahmini...

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TRABZONSPOR

Milli ara öncesi Kayseri deplasmanında Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 2-1 kazanıp namağlup unvanını devam ettiren Trabzonspor'da, orta alanın önemli ismi Marek Hamsik'in Fenerbahçe karşısında oynaması beklenmiyor.

Slovak yıldız Rusya maçında sakatlanıp kendini Hırvatistan karşısında zorlayınca mücadeleyi yarım bırakmak zorunda kalmıştı. Bir benzer zorlamayı da Fenerbahçe'ye karşı yapmasına izin verilmeyecektir.

Hamsik'in dışında Fode Koita ve Abdulkadir Parmak da sakat, son antrenmanda takımla çalışan Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı maç kadrosunda yerlerini alacak.

TD Abdullah Avcı'nın sol bekte Stefano Denswil'e görev vermesi, orta alanda ise Bakasetas ile Berat Özdemir'in yanında Abdülkadir Ömür'ü oynatması bekleniyor.

Bu durumda hücumun bir kanadında Gervinho, diğerinde Anthony Nwakaeme görev yapacak. En ileride Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u izleyeceğiz.

FENERBAHÇE

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Başakşehir'e kaybettikten sonra üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, ligin de zirvesine yerleşmişti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, gözünden problemli Serdar Aziz ve iyileşme sürecindeki İrfan Can Kahveci deplasmana götürülmedi, İstanbul'da kaldı.

Ligdeki son 4 maçı kaçıran Marcel Tisserand ile son 5 maçta forma giyemeyen Jose Sosa'nın ilk 11'de olup olmayacakları maç saati netleşecek.

Tisserand bilinmez ama Min-jae Kim ve Attila Szalai yine ilk 11'deki yerlerini alacaktır. Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu ile birlikte...

Hücumda ise 3 formaya 6, hatta Muhammed Gümüşkaya'yı da sayarsak 7 aday var!

Milli arada Türkiye adına ilk kez sahaya çıkıp gol bulan Serdar Dursun, soğuk algınlığını atlatıp oldukça hazır duruma gelen Mesut Özil ve geçen sezon bu sahada galibiyeti getiren golü atan Dimitrios Pelkas ilk 11'e göz kırpan isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 9 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (Şubat 2021, Fenerbahçe)

- Fenerbahçe ligdeki son 3 maçını "2-1'lik skorla" kazandı. Lig tarihinde aynı skoru üst üste 4 kez tekrarladıkları bir seri bulunmuyor.

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Fenerbahçe'nin savunma ikilisi Attila Szalai ve Min-jae Kim, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor...

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