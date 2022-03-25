Trabzonsporâ€™da Hamsik geliÅŸmesi

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Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de ÅŸampiyonluÄŸun gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± lider Trabzonspor, ligin 31inci haftasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleriâ€™nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netimindeki idmanda bordo mavililer salon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda mobilizasyon, core Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve gÃ¼Ã§ antrenmanÄ± yaptÄ±. Futbolcular saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda ise teknikle baÄŸlantÄ±lÄ± koordinasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ã‡ift kale maÃ§ ile tamamlanan antrenmana iyileÅŸme sÃ¼reci devam eden yÄ±ldÄ±z oyuncu Marek Hamsik de katÄ±ldÄ±.Uzun sÃ¼redir formasÄ±ndan ayrÄ± kalan ve BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±yla dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmak isteyen Slovak oyuncu bugÃ¼nkÃ¼ idmanda takÄ±mdan ayrÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±ndaÂ Ã¼lkelerinin milli takÄ±mlarÄ±na giden oyuncular yer almazken tedavisi sÃ¼ren Anders Trondsen ile Vitor Hugo, izinli olan Antony Nwakaeme ile Edin Visca katÄ±lmadÄ±.Â

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