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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da güvence altyapı

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Trabzonspor'da güvence altyapı
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Bordo mavililer bu sezon altyapıdan 13 futbolcuyla oynarken, bu durum sürecek.

Mevcut yapısıyla Süper Lig’de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kulüpler, korona nedeniyle verilen arada maddi sorunlarına çözüm aramaya başladı.

Trabzonspor’un virüse karşı en büyük silahı ise altyapısı olacak. Bordo mavililer bu sezon tüm kulvarlarda altyapıdan yetişen toplamda 13 oyuncu ile mücadele ederken, bu durumun ligler başladıktan sonra ve yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor.

U19’da da A takımı bekleyen birçok isim bulunuyor.

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