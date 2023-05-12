Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da gündem Pelkas transferi! Vatandaşları devreye girdi...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Pelkas
Trabzonsporda gündem Pelkas transferi Vatandaşları devreye girdi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 12:25

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor, bu sezon beklentilerin çok altında kalmıştı. Son olarak teknik direktörlük görevine Bjelica'yı getiren Fırtına, yeni sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Haberin Devamı

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan son şampiyon Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırmış ve yardımcısı Orhan Ak'la devam etme kararı almıştı. Ancak Ak da özellikle Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından görevi bırakma kararı vermişti. Bordo-Mavililer takımın başına son olarak Hırvat teknik adam Bjelica'yı getirmişti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, kadroyu güçlendirmenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda Fırtına'nın Pelkas'ı transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

PELKAS TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞTÜ

Hull City'nin devam etmeme kararı aldığı Dimitris Pelkas, rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı. Fenerbahçe'de de kadroda düşünülmeyen Pelkas, Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

BAKASETAS VE SİOPİS DEVREYE GİRDİ

Pelkas'la ilgili sürpriz iddia ise Yunanistan'dan geldi... yakın arkadaş Bakasetas ve Siopis'in devreye girerek Pelkas'ı ve menajerini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştürdüğü iddia edildi.

O iddiaya göre Pelkas, Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor: Başkan Doğan da özel sempatisi olan Bakasetas ve Siopis'in önerdiği Yunan oyuncuya onay verdi.

Bjelica'nın onay vermesi durumunda Pelkas için operasyon başlayacak. Ayrıca Pelkas için bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Süper Lig'i tanıması avantajı da kullanılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Transfer#Pelkas

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi