Trabzonspor'da gündem Pelkas transferi! Vatandaşları devreye girdi...

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Sezona Abdullah Avcı ile başlayan son şampiyon Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırmış ve yardımcısı Orhan Ak'la devam etme kararı almıştı. Ancak Ak da özellikle Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne karşı alınan mağlubiyetin ardından görevi bırakma kararı vermişti. Bordo-Mavililer takımın başına son olarak Hırvat teknik adam Bjelica'yı getirmişti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, kadroyu güçlendirmenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda Fırtına'nın Pelkas'ı transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

PELKAS TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞTÜ

Hull City'nin devam etmeme kararı aldığı Dimitris Pelkas, rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı. Fenerbahçe'de de kadroda düşünülmeyen Pelkas, Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi.

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BAKASETAS VE SİOPİS DEVREYE GİRDİ

Pelkas'la ilgili sürpriz iddia ise Yunanistan'dan geldi... yakın arkadaş Bakasetas ve Siopis'in devreye girerek Pelkas'ı ve menajerini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştürdüğü iddia edildi.

O iddiaya göre Pelkas, Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor: Başkan Doğan da özel sempatisi olan Bakasetas ve Siopis'in önerdiği Yunan oyuncuya onay verdi.

Bjelica'nın onay vermesi durumunda Pelkas için operasyon başlayacak. Ayrıca Pelkas için bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Süper Lig'i tanıması avantajı da kullanılacak.