Trabzonspor'da gözler iki maça çevrildi! Önce Sivasspor, sonra Roma

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Roma karşısında iyi bir oyun sergilemesine rağmen 2-1’lik mağlubiyet alan Trabzonspor’da, takımın ortaya koyduğu futbol yönetim, teknik heyet ve camiayı da mutlu etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularının Roma karşısındaki performansının tur için umut verici olduğunu belirterek, “Oyun ileriye doğru mesajlar veriyor. 2-1’lik bir mağlubiyet var ancak Roma’da kazanmak için ne yapabiliriz, ona bakacağız. Orada kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Ancak öncesinde Sivasspor maçımız var. Önce bu sınavı kazanıp, daha sonra yapacağımız analizlerle Roma’ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Cornelius da sevindirdi

Bordo mavili camiayı Roma maçındaki futbol kadar sevindiren bir başka olay, yeni transfer Andreas Cornelius’un gol atması oldu.

Büyük umutlarla alınan Danimarkalı santrfor, 11 karşılaşma sonra ilk kez fileleri havalandırdı. Eski takımı Parma’daki son golünü, 21 Şubat 2021’de Udinese ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kaydeden Cornelius, sonraki 11 maçlık dönemde gol atamazken, 4 asistlik performans sergilemişti. Diğer taraftan, sakatlıkları tamamen iyileşen Koita ile Abdülkadir Ömür’ün takıma dönmesi, yüzleri güldüren bir diğer olaydı