Trabzonspor'da gerginlik! İki oyuncu kafa kafaya geldi

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Süper Lig'de Galatasaray'a son anlarda gelen golle 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu gerginlik yaşandı.

Bordo mavili kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Batista Mendy arasında gergin anlar yaşandı.

İkiliyi takım arkadaşları ayırırken Uğurcan Çakır sakinleşip soyunma odasının yolunu tuttu. Batista Mendy ise bir süre daha sahada arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Uğurcan Çakır'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi.