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Trabzonspor'da gerginlik! İki oyuncu kafa kafaya geldi

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Trabzonsporda gerginlik İki oyuncu kafa kafaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 23:49

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig'de Galatasaray'a son anlarda gelen golle 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu gerginlik yaşandı.

Bordo mavili kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Batista Mendy arasında gergin anlar yaşandı.

İkiliyi takım arkadaşları ayırırken Uğurcan Çakır sakinleşip soyunma odasının yolunu tuttu. Batista Mendy ise bir süre daha sahada arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Uğurcan Çakır'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi.

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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