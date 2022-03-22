Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor’da gelecek sezonun planlaması yapıldı

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Abdullah Avcı
Trabzonspor’da gelecek sezonun planlaması yapıldı

Trabzonspor’da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul’da bir araya geldi.

Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı 2022-2023 sezonunun Trabzonspor’a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Abdullah Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel