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Trabzonspor'da Gaziantep FK öncesi 4 eksik!

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#ŞENOL GÜNEŞ
Trabzonsporda Gaziantep FK öncesi 4 eksik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 13:01

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, 23 Eylül Pazartesi gün oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

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#TRABZONSPOR#Süper Lig#ŞENOL GÜNEŞ

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