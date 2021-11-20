Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Bakasetas'ın katılmadığı, Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Koita'nın ise salonda çalıştıkları öğrenildi.

Antrenmanın ardından 23 yaşına giren Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.