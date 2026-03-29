×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Galatasaray öncesi sakatlık: Ernest Muçi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 23:33

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlandı. Oyuncu, Tedavi için Trabzon'a geri dönecek.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı.

Yıldız oyuncu, Trabzon'a geri dönecek.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR’ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek.

Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye’ye döndü."

BAKMADAN GEÇME!