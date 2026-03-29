Trabzonspor'da Galatasaray öncesi sakatlık: Ernest Muçi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı.

Yıldız oyuncu, Trabzon'a geri dönecek.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR’ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek.

Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye’ye döndü."