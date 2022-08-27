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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku

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#Trabzonspor#Galatasaray#Uğurcan Çakır
Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 18:19

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.

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Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde yaralanma tespit edildi.

Karın bölgesinde yaralanma tespit edilen Uğurcan Çakır'ın yerine Galatasaray maçında kaleyi Muhammet Taha Tepe koruyacak.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken "Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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#Trabzonspor#Galatasaray#Uğurcan Çakır

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