Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi!

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Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali’nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

UĞURCAN ÇAKIR KATILMADI

Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, dizindeki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan milli kaleci, ligde oynanan son Galatasaray maçında forma giymişti.