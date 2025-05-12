×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Galatasaray
Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 19:43

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır, sakatlığından kaynaklı yapılan idmana katılmadı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali’nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

UĞURCAN ÇAKIR KATILMADI

Öte yandan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, dizindeki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan milli kaleci, ligde oynanan son Galatasaray maçında forma giymişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!