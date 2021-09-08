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GeriFutbol Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 isim takımdan ayrı çalıştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 isim takımdan ayrı çalıştı

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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 isim takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 12 Eylül Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Anders Trondsen ve Gervinho, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor, Galatasaray maçında Nwakaemeye güveniyor
Trabzonspor, Galatasaray maçında Nwakaeme'ye güveniyor

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi 4 isim takımdan ayrı çalıştı

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