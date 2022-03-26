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Trabzonspor'da Fode Koita'nın sessizliği sürüyor!

#Trabzonspor#Fode Koita#Süper Lig
Trabzonsporda Fode Koitanın sessizliği sürüyor

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performanstan uzak kalan Fode Koita Süper Lig’de 13 maçta şans bulmasına karşın henüz gol sevinci yaşayamadı.

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Trabzonspor’da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansa ulaşamayan forvet oyuncusu Fode Koita gole hasret kaldı.

Hücum hattında ligin en zengin takımlarından biri olan bordo mavililer 19 takımdan daha çok gol atarken Gineli futbolcunun ise sessizliği sürüyor. 31 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibiyle Süper Lig’de henüz gol atma başarısı gösteremedi.

TEK GOLÜ KUPADA

Süper Lig’de 13 maçta şans bulan Koita bordo mavililerde henüz ilk 11’de maça çıkamadı. Gineli futbolcu ligde sadece 2-1 kazanılan Altay maçında asist yaparak skora katkı verebildi. Koita, bu sezon sadece Türkiye Kupası 5. turunda Boluspor’a karşı 90 dakika sahada kalırken galibiyeti getiren tek golü atan isim oldu.

16 MAÇ KAÇIRDI

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Sezon başı Kasımpaşa’dan transfer edilen Koita, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Karadeniz ekibinde kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. İdmanlarda ve maçlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Koita ligde 16 maç kaçırdı; şans bulduğu 13 karşılaşmada ise 153 dakika oynadı.

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#Trabzonspor#Fode Koita#Süper Lig

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