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Trabzonspor'da final öncesi koronavirüs test sonuçları negatif
Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on altıncısı yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
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