Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren haber
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da yapılan tüm testler negatif çıktı.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Pozitif vakaya rastlanmadığını belirten bordo mavili kulüp, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
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