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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler dönecek

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonsporda Fenerbahçe maçı öncesi eksikler dönecek

Trabzonspor’da milli ara sonrası evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma geri dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.

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Milli aranın ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

İlk 8 haftayı namağlup zirvenin bir puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, milli ara dönüşü lider Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek zirve koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor deplasmanda daha başarılı

Trabzonspor deplasmanda daha başarılı

EKSİKLER DÖNÜYOR

Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma geri dönecek.

Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle tam kadro çıkmayı planlıyor.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri