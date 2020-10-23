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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcuların, taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.

Trabzonsporda Fenerbahçe hazırlıkları Taktik ağırlıklı çalışma...

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

 

Trabzonsporda Fenerbahçe hazırlıkları Taktik ağırlıklı çalışma...

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