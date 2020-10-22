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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Ekuban ve Abdulkadir Parmak katılmadı...

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Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Ekuban ve Abdulkadir Parmak katılmadı...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak'ın katılmadığı bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Trabzonsporda Fenerbahçe hazırlıkları Ekuban ve Abdulkadir Parmak katılmadı...

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