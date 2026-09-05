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Trabzonspor'da favori Conceicao!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Vitor Pereira#Conceiçao
Trabzonsporda favori Conceicao
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

Trabzonspor Fatih Tekke’den boşalan koltuk için 3 teknik adamla görüşüyor. Portekizli Conceiçao, İspanyol Marcelino ve Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira.

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Trabzonspor'da Fatih Tekke’nin ardından teknik direktörlük görevine getirilecek isim için arayışlar sürüyor.

Bordo mavililerin yabancı bir çalıştırıcı üzerinde durdukları belirtilirken, Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al İttihad’ı çalıştıran Sergio Conceiçao, son olarak Villarreal’i çalıştıran Sporting Gijon, Recreativo, Racing Santander, Real Zaragoza, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao ve Marsilya gibi kulüplerde görev alan Marcelino ile daha önce F.Bahçe’yi de çalıştıran ve Al Ahli, Olympiakos, 1860 Münih, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolves ve Nottingham Forest’te teknik direktörlük görevini üstlenen Vitor Pereira isimleri öne çıkıyor.

Karadeniz ekibinin bu isimlerin yanı sıra Avrupa’da gelecek vadeden genç teknik adamlarla ilgili de bir çalışma sürdürdüğü ifade ediliyor.

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#Trabzonspor#Vitor Pereira#Conceiçao

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