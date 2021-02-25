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GeriFutbol Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti

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Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti
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Trabzonspor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı kaydedildi.

Trabzonsporda eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu vefat etti

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