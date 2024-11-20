Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan adayı oldu

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Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

Bordo-mavili kulüpte başkan adayları, bugün saat 18.00'e kadar listelerini sunabilecek.