Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan topa tuttu: Algınız batsın, bunlar rezalet

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Hakem kararlarını sert ifadelerle eleştiren Ertuğrul Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Algınız batsın. Bunlar rezalet! Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum. Kaç tane pozisyon var arkadaşlar. Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun." diye konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Ertuğrul Doğan "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda!" dedi.