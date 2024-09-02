Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tarih verdi: Şenol Güneş'le görüştük

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Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da açıklamalar yaptı.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak bir arada olmamız lazım."

"YERLİ VE YABANCI OLABİLİR"

"Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil. Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."

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"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"

"Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım."

"AVRUPA'DAN ELENDİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK"

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

"ASIL GÖRÜŞME SALI VE ÇARŞAMBA"

"Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak."

PAUL ONUACHU AÇIKLAMASI

"Paul Onuachu için 6 Milyon Euro + bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 Milyon Euro'da diretiyor."

"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR"

"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."

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"TRABZONSPOR MEN EDİLİRDİ!"

"7,1 Milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese tazminatlarla birlikte 15 Milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk."

"İTALYA'DAN TEKLİF GELDİ"

"Batista Mendy için İtalya'dan teklif geldi ama kabul etmedik. 15 Milyon Euro altında teklifti bu. 20 Milyon Euro ve üzerinde bir rakama göndeririz."

"ÖNEMLİ ARAZİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"İstanbul'da iki, Trabzon'da bir önemli arazi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni havalimanının yanında 40 dönüm arazi aldık, burada başka bir şey yapacağız inşallah. Bunları yaparsak gelir dengesinde sabit bir şey yakalayabiliriz. Ya bunu başaracağız, ya da birileri gelip sürekli para verecek. Kartal'da inşallah buna benzer bir operasyon yapacağız. Eylül ayı sonu, ekim başı gibi yapacağız inşallah. Bunlar zaten belirli izinler dahilinde ilerliyor. Kartal'daki projeyi becerebilirsek, çok önemli bir gelir olacak."