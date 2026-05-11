×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Ernest Muçi gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Beşiktaş#Ernest Muçi
Trabzonsporda Ernest Muçi gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 11:35

Trabzonspor’da, Ernest Muçi’nin kaderi 20 Mayıs’a kadar belli olacak. Bordo mavililer, 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş’a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup eden bordo mavililer, kiralık olarak kadrosunda yer alan Ernest Muçi için de temaslarını sürdürdü.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartal sürprizi Tercih belli olduİsmail Kartal sürprizi! Tercih belli olduHaberi görüntüle

Karadeniz ekibinin yetkilileri, Beşiktaşlı yöneticilerle maç için bir araya geldi. Mücadele esnasında, siyah beyazlılardan kiralık olarak Trabzonspor’a katılan Ernest Muçi’nin son durumu görüşüldü.

Trabzonsporda Ernest Muçi gelişmesi

BEŞİKTAŞ’TAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Bordo mavililer, Arnavut oyuncunun nihai transferi için ekonomik şartlar çerçevesinde Beşiktaş’tan indirim bekliyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Haberin Devamı

Teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında 25 yaşındaki oyuncu için akıllarında soru işareti olmadığını söyledi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Türkiye Kupasında finale odaklandıTrabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale odaklandıHaberi görüntüle

Ernest Muçi, yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon bordo mavili forma altında ligde 11 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Beşiktaş#Ernest Muçi

BAKMADAN GEÇME!