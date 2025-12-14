Trabzonspor'da Ernest Muçi, Beşiktaş'ta Cerny parladı: Seri bu maçta da devam etti!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖN PLANDA CERNY

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.

Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

ABRAHAM 12. GOLÜNÜ TRABZON'DA ATTI

Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.

Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

MUCI ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Sezon başında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Ernest Muçi, son haftalardaki çıkışını bu maçta da devam ettirdi.

Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarında fileleri sarsan Muçi, eski takımı Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.