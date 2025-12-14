×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor'da Ernest Muçi, Beşiktaş'ta Cerny parladı: Seri bu maçta da devam etti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
Trabzonsporda Ernest Muçi, Beşiktaşta Cerny parladı: Seri bu maçta da devam etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 23:04

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Cerny attığı 2 golle yıldızlaşırken, Karadeniz ekibinde Ernest Muçi eski takımını da boş geçmedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ SKORU KORUYAMIYOR 

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gözden KaçmasınFatih Tekke: Beklediğimizden iyi oynadık, hakemden memnun değilimFatih Tekke: 'Beklediğimizden iyi oynadık, hakemden memnun değilim'Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'TA ÖN PLANDA CERNY

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.

Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

Gözden KaçmasınSergen Yalçından Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: Futbol değil, tiyatro vardıSergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı sonrası sert tepki: 'Futbol değil, tiyatro vardı!'Haberi görüntüle

ABRAHAM 12. GOLÜNÜ TRABZON'DA ATTI

Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.

Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

MUCI ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Sezon başında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Ernest Muçi, son haftalardaki çıkışını bu maçta da devam ettirdi.

Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarında fileleri sarsan Muçi, eski takımı Beşiktaş'a karşı da gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!