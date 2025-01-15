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Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi

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#TRABZONSPOR#Enis Bardhi#Süper Lig
Trabzonsporda Enis Bardhinin sözleşmesi feshedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 15:55

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo - mavili kulüp, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek nefes alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek hafta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan bordo - mavililerde kadro yapılanması adına önemli hareketlilik meydana geldi.

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Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini ve oyuncuya herhangi bir bedel ödenmeyeceğini açıkladı.

Bordo - mavili kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a 11 Ağustos 2022'de Levante'den 3 milyon euro karşılığında transfer olan bordo - mavililerde çıktığı 97 maçta 14 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRABZONSPOR#Enis Bardhi#Süper Lig

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