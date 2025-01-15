Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek nefes alan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek hafta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan bordo - mavililerde kadro yapılanması adına önemli hareketlilik meydana geldi.

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini ve oyuncuya herhangi bir bedel ödenmeyeceğini açıkladı.

Bordo - mavili kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a 11 Ağustos 2022'de Levante'den 3 milyon euro karşılığında transfer olan bordo - mavililerde çıktığı 97 maçta 14 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.