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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ekuban sevinci!

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Trabzonspor'da Ekuban geri dönüyor... Galatasaray derbisinde yokluğu fazlasıyla hissedilen Ganalı yıldız iyileşti.

Adale ağrıları büyük oranda geçen Ekuban, Karagümrük kafilesinde yer alacak. Abdullah Avcı, hücum hattında ideal 4’lüye dönüp, Nwakaeme-Ekuban-Ömür-Djaniny şeklinde maça başlayabilir.

Şanssızlığı bitirme maçı

Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı hiçbir lig maçını kazanamayan Trabzonspor, deplasmanda bu kez hasreti bitirmek amacında. Derbilerde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a mağlup olan Bordo-Mavililer, Başakşehir ile Kasımpaşa’ya da yenilmişti. Fırtına, bir diğer İstanbul ekibi Karagümrük’ü yıkıp, yeniden ayağa kalmak istiyor. (Fanatik)

Trabzonsporda Ekuban sevinci

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