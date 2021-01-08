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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ekuban fırtınası! En değerli golcü

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Trabzonspor'da Ekuban fırtınası! En değerli golcü
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Trabzonspor’un Ganalı futbolcusu, bu sezon attığı 5 golle takımına direkt 9 puan ve 7 milyon 400 bin TL para kazandırdı.

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Caleb Ekuban, en verimli dönemini yaşıyor...

Sakatlık ve Covid-19 problemleri nedeniyle bu sezon 17 maçın 11’inde forma giyebilen Ekuban, 5 kez gol sevinci yaşarken, bordo mavililer bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 26 yaşındaki forvet, Trabzonspor’un 1-0 kazandığı Erzurum, Göztepe, 2-1 galip geldiği Ç.Rize, Karagümrük ve 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1’er gol kaydetti. Her biri maçın gidişatını değiştiren bu goller bordo mavili takıma fazladan 9 puan kazandırdı. Örnek verecek olursak; Ekuban o golleri atmasaydı Trabzonspor, galibiyetle kapattığı Erzurum ve Göztepe maçlarında 3’er puan değil, 1’er puan alacaktı.

DARPHANE GİBİ...

Ganalı futbolcunun golleri ayrıca bordo mavili kulübün kasasına 7.4 milyon TL fazladan para girmesini sağladı. Süper Lig’de her galibiyete 2.8, beraberliğe ise 1.4 milyon TL prim veriliyor. Ekuban, 4 maçta takımını beraberlikten galibiyete, 1 karşılaşmada da mağlubiyetten beraberliğe taşıdığı için 7.4 milyon TL ekstra para getirdi. Trabzonspor’da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 81 resmi karşılaşmaya çıkıp, 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekuban, bu sezon 11 maçta 5, 2019-20’de 34 karşılaşmada 10, 2018- 19’da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

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