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GeriFutbol Trabzonspor'da eksikler dönüyor! Fenerbahçe maçı öncesi kadronun son durumu...
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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da eksikler dönüyor! Fenerbahçe maçı öncesi kadronun son durumu...

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Trabzonspor'da eksikler dönüyor! Fenerbahçe maçı öncesi kadronun son durumu...
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Spor Toto Süper Ligin 26'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor.

Trabzonspor'da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan, Fenerbahçe mücadelesi çalışmalarına başladı.

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Baker ile Uğurcan'ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini'nin de maça yetişebileceği kaydedildi.

Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'den faydalanamayacak.

 

Trabzonsporda eksikler dönüyor Fenerbahçe maçı öncesi kadronun son durumu...

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