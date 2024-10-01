Trabzonspor'da ekonomik devrim!

Haberin Devamı

Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP’a bildirdi. Bankalar Birliği’nden çıkan ilk kulüp olan Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık. Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz.”

Gözden Kaçmasın Spor dünyasını sarsan ölüm! Haberi görüntüle

YABANCILARDAN ORTAKLIK TEKLiFi ALDIK

“Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Ortaklık için resmi başvuru yapıldı. Tabzonspor’un satılmasına şiddetle karşıyım ama bu konuda hukuki olarak son söz kongrenindir.”