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Trabzonspor'da ekonomik devrim!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Bankalar Birliği
Trabzonsporda ekonomik devrim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Bordo mavili kulüp, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP’a bildirdi. Başkan Doğan, “Camiamıza verdiğimiz sözü tuttuk. Bankalar Birliği anlaşmasına 1.5 yılda 2.1 milyar TL para ödedik. Bunu ödemeseydik korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık” dedi.

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Trabzonspor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını KAP’a bildirdi. Bankalar Birliği’nden çıkan ilk kulüp olan Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor’a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık. Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz.”

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YABANCILARDAN ORTAKLIK TEKLiFi ALDIK

Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Ortaklık için resmi başvuru yapıldı. Tabzonspor’un satılmasına şiddetle karşıyım ama bu konuda hukuki olarak son söz kongrenindir.”

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Bankalar Birliği

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