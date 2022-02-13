Trabzonspor'da Edin Visca temkinli! 'Her hafta aynı ciddiyetle...'

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Trabzonspor'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Visca'nın açıklamaları;

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık. Konya da güçlü bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftara da teşekkür ediyorum destekleri için. Mutluyum. Cornelius golde müthiş pas verdi. Tony aynı şekilde.

Benim için gol asist önemli değil, galibiyet önemli. Kazandık. Yolumuz daha uzun. Her hafta aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.