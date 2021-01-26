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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Edin Visca seferberliği! Çetin pazarlık...

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Trabzonspor, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın transferinde mutlu sona ulaşmak için şartlarını zorlama kararı aldı.

Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca... Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı.

Trabzonsporda Edin Visca seferberliği Çetin pazarlık...

MEHMET ÖZCAN TRABZONSPOR'A

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eskişehirspor'un bordo-mavililere borcuna karşılık kadroya katılacak. Uzun zamandır Trabzonspor'un transfer gündemini meşgul eden Mehmet Özcan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonsporda Edin Visca seferberliği Çetin pazarlık...

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de oyuncu için bordomavililerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Akgören, "Geçmişten gelen borç karşılığı Mehmet Özcan'ı Trabzonspor'a verme düşüncemiz var. Trabzonspor altyapısından ayrıca oyuncu almayı düşünüyoruz, bunlardan birisi Fıratcan Üzüm olabilir" ifadelerini kullandı. (Sabah)

Trabzonsporda Edin Visca seferberliği Çetin pazarlık...

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