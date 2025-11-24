×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Başakşehir#Visca
Trabzonspor’da Edin Visca sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 21:09

Trabzonspor’da Edin Visca, Başakşehir müsabakasının 8. dakikasında Festy Ebosele’nin sert müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor’da Edin Visca, Festy Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele’nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Başakşehir#Visca

BAKMADAN GEÇME!