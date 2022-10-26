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Trabzonspor’da Edin Visca gelişmesi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Visca#Süper Lig
Trabzonspor’da Edin Visca gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 20:38

Trabzonspor'da ligin 2nci haftasında oynanan Atakaş Hataspor maçında kolu kırıldığı için formasından uzak kalan Edin Visca, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 2inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı. Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad'a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı.

Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi. Lisansı aktif bulunan Viscanın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor.  

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#Trabzonspor#Visca#Süper Lig

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