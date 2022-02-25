Trabzonspor'da Edin Visca devre arasındaki uyarıya dikkat çekti

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Maça gergin başladıklarını ancak devre arasında Avcı ile yapılan konuşmadan sonra daha sakin ve basit oynadıklarını kaydeden Visca, "Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik. Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son ana kadar şampiyonluk için savaşacaklarını belirten Anthony Nwakaeme, "İyi başlamadık maça. Biz kupayı kendi ellerimizde tutana kadar savaşmayı bırakmayacağız demiştik. Son saniyeye kadar bırakmadık. Kayserispor iyi başladı maça ama başlangıçlardan ziyade sonlar daha önemlidir." diye konuştu.

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Djaniny ise "Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz." dedi.