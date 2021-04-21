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GeriFutbol Trabzonspor'da Edgar Ie'den Galatasaray sonrası itiraf! 'Hak etmiştik'
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Edgar Ie'den Galatasaray sonrası itiraf! 'Hak etmiştik'

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Trabzonspor'da Edgar Ie'den Galatasaray sonrası itiraf! 'Hak etmiştik'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar Ie, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da golün sahibi Edgar Ie, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

3 PUANI HAK ETMİŞTİK

Galatasaray karşısında 3 puanı hak ettiklerini dile getiren Edgar Ie, Güzel bir gol attım ama tek amacım takıma yardımcı olabilmek. Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrılıyoruz, 3 puanı hak etmiştik. Kafamızı kaldırmalıyız" dedi.

MORAL BOZUCU

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Berat Özdemir ise "Pozisyon vermediğimiz maçtan 1 puan almak moral bozucu. Biz Trabzonspor'uz. Kaldığımız yerden galibiyet alarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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