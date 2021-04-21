Trabzonspor'da Edgar Ie'den Galatasaray sonrası itiraf! 'Hak etmiştik'

Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da golün sahibi Edgar Ie, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

3 PUANI HAK ETMİŞTİK

Galatasaray karşısında 3 puanı hak ettiklerini dile getiren Edgar Ie, Güzel bir gol attım ama tek amacım takıma yardımcı olabilmek. Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrılıyoruz, 3 puanı hak etmiştik. Kafamızı kaldırmalıyız" dedi.

MORAL BOZUCU

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Berat Özdemir ise "Pozisyon vermediğimiz maçtan 1 puan almak moral bozucu. Biz Trabzonspor'uz. Kaldığımız yerden galibiyet alarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.