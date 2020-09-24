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Futbol
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan pres uyarısı!

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Trabzonspor'da Eddie Newton'dan pres uyarısı!
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine ‘sıkı pres’ uyarısında bulundu.

Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını isteyen Newton, idmanda “Topu kaybettikten sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştırmalısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin vermeyin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı istiyorum. Defans hücumda başlar” uyarılarını yaparken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından memnun olduğunu ifade etti.

EKSİKLER DÖNÜYOR

Bordo mavililerde cezalı ve sakatlıkları bulunan oyuncular takıma dönmeye başladı. Kart cezası biten Flavio’nun yanı sıra sakatlık sonrası takımla çalışmaya başlayan Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı çalışmalarına devam eden Pereira’nın da Yeni Malatya kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

 

Trabzonsporda Eddie Newtondan pres uyarısı

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