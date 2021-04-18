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GeriFutbol Trabzonspor'da düşüş durmuyor! Son 7 maçta 13 puan kaybetti...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da düşüş durmuyor! Son 7 maçta 13 puan kaybetti...

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Trabzonspor'da düşüş durmuyor! Son 7 maçta 13 puan kaybetti...

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalardaki düşüşü durmuyor.

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise adeta başa döndü. 

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan bordo-mavililer, 2,47 puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından inişe geçen Karadeniz ekibi, son 9 haftada ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puan elde ederek 1,22 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı.

- 1 aydır kazanamıyor

En son 20 Mart'ta sahasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 1 aydır galip gelemiyor.

Karadeniz ekibi, bu sürede oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti.

Trabzonsporda düşüş durmuyor Son 7 maçta 13 puan kaybetti...

Bordo-mavililer, son 4 maçta 2 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

- Son 7 haftada 13 puan kayıp

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, son 7 haftada zirve yarışı yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Bordo-mavililer, son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 1 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 5 de beraberlikle 8 puan alırken 13 puan yitirdi.

 

Trabzonsporda düşüş durmuyor Son 7 maçta 13 puan kaybetti...

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