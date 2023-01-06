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Trabzonspor'da Doğucan yıldırım hızıyla gol attı!

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#Trabzonspor#Doğucan#Süper Lig
Trabzonsporda Doğucan yıldırım hızıyla gol attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta son golü Doğucan Haspolat kaydetti.

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Maçın 75. dakikasında Djaniny’nin yerine oyuna dahil olan Trabzonsporlu Doğucan Haspolat, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında oyuna girdikten sonra en kısa sürede gol atan iki oyuncudan biri oldu. Doğucan, sahaya adımını attıktan 41 saniye sonra fileleri havalandırırken, daha önce de Ankaragücü’nün İspanyol futbolcusu Jese, Antalyaspor’u 2-0 yendikleri maçın 64. dakikasında oyuna girdiken 41 saniye sonra gol sevinci yaşamıştı.

Gomez coştu bir kere

Oynadığı son dört Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan Maxi Gomez (2 gol & 2 asist), Avrupa’daki lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Lakin Uruguaylı futbolcu dün gördüğü sarı kartla Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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