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Trabzonspor'da Djaniny sevinci! Bugünkü idmanda...

#Trabzonspor#Djaniny#Süper Lig
Trabzonsporda Djaniny sevinci Bugünkü idmanda...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Djaniny takımla çalıştı.

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Trabzonspor, Spor Süper Ligin 16ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen Djaniny Semedo takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00de yapılan idmanla hazırlıklarına devam eden bordo-mavililer dinamik ısınma ve koordinasyon çalıştı. Yüksek enerjili geçen idmana 5e 2 ve rondo çalışmalarıyla devam eden oyuncular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Sakatlığı atlatan Djaniny Semedo da bu akşam takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Anders Tronsen ve Abdülkadir Ömür ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30da yapacağı idmanla sürdürecek.

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#Trabzonspor#Djaniny#Süper Lig

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