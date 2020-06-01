MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Divan Olağan Genel Kurul toplantısı online yapılacak!
GeriFutbol Trabzonspor'da Divan Olağan Genel Kurul toplantısı online yapılacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Divan Olağan Genel Kurul toplantısı online yapılacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Divan Olağan Genel Kurul toplantısı online yapılacak!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Divan Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Haziran'da online olarak yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, divan kurulunun bugün bir toplantı gerekleştirdiği belirterek, "Divan Kurulu Başkanımız Ali Sürmen ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Divan Olağan Genel Kurulu’nun yaşanan salgın nedeniyle 26 Haziran'da online olarak yapılması kararlaştırıldı." denildi.

Sürmen, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince haziran ayında yapılması gereken Divan Kurulu Toplantısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplantı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Olağan Divan Kurulu toplantımız 26 Haziran 2020 günü saat 14.00'de Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla online olarak yapılacaktır. Toplantı eş zamanlı olarak kulübümüzün Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacaktır. Değerli üyelerimize ve Trabzonspor camiasına saygı ile duyururuz." ifadesini kullandı.

 

Trabzonsporda Divan Olağan Genel Kurul toplantısı online yapılacak

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle