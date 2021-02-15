Trabzonspor’da dikkat çeken isim Taha Cevahiroğlu! Hücumcu bek...
Yetiştirdiği genç futbolcularla Türk futboluna damga vuran Trabzonspor’da genç sağ bek Taha Cevahiroğlu’nun yakın zamanda A takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.
Bordo mavili takımla 2020 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Cevahiroğlu, U19 Milli Takımı’nın 24 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen kampına da katıldı.
HÜCUMCU BEK
Geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maçlarına kadar Trabzonspor U 19 takımıyla 18 maça çıkan Cevahiroğlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Güçlü fiziğiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaşındaki oyuncu takımına hücum katkısı da sağlıyor.
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