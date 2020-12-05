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Futbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

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Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon,
5'e 2 çalışmaları ile dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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