Trabzonspor'da Cristian Tello gelişmesi! 'Gelin görüşelim'

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Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı üzerine yapılması planlanan kanat transferi için listede ilk sırada olan Cristian Tello konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Sabah'ın haberine göre Bordo-Mavililerin transfer için yetki verdiği menajer, ön görüşme için temas kurduğu Real Betis'ten direkt olarak, "Oyuncu satış listesinde. Gelin konuşalım" yanıtını aldı.

BETİS BONSERVİS PEŞİNDE

Verim alamadığı 30 yaşındaki kanadı sezon sonu bedelsiz bırakmak istemeyen İspanyol kulübünün devre arasında satışa sıcak baktığı belirtildi. Bu durumu fırsat olarak gören Trabzonspor da Barcelona'nın payı dahil olmak üzere bu transferi 2 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor.